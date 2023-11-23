Video Haber Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67 bin 296 TL ceza
Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67 bin 296 TL ceza

Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67 bin 296 TL ceza

23.11.2023 | 21:45

Kadıköy'de ve Küçükçekmece'de çakar taktıkları araçlarıyla trafiğe çıkan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 67 bin 296 TL ceza kesildi.

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