Çakarlı araçla trafiğe çıkan şahıslara 67 bin 296 TL ceza

Kadıköy'de ve Küçükçekmece'de çakar taktıkları araçlarıyla trafiğe çıkan şahıslar, polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslara toplam 67 bin 296 TL ceza kesildi.