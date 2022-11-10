Camdaki Kız 56. bölüm izle! Kanal D ile Camdaki Kız 56. bölüm full HD izle | Nalan hamile mi?

Gülcihan, ani bir karar değişikliğiyle evliliği için savaşmaya karar verir ve eve döner. Feride ise Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için yeni bir plan yapar. Hayri'nin Nalan için hazırladığı sürpriz bozulur. Rafet'in satışa çıkardığı oteli almak isteyen Emir'e Rafet cevabını akşam yemeğinde verecektir.