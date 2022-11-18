Haberler Yaşam Haberleri Camdaki Kız 57. bölüm izle tek parça! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle full HD - Nalan Hayri’yi öptü!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:07

Camdaki Kız 57. bölüm izle tek parça! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle full HD - Nalan Hayri’yi öptü!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız 57. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Nur Sürer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin son bölümünde; Hayri'nin gönlünü almak isteyen Nalan, aniden duygularına yenik düşürek Hayri'yi öper ve Billur yaşananları görür. Dizinin son bölümünü Kanal D yayın akışı saatlerinde izleyemeyen izleyiciler, Camdaki Kız 57. bölüm izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Camdaki Kız son bölüm izle linki Kanal D tarafından paylaşıldı. İşte, Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm full izle ekranı ve özetten detaylar.

Camdaki Kız 57. bölüm izle tek parça! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle full HD - Nalan Hayri’yi öptü!

Camdaki Kız son bölüm full izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Camdaki Kız 57. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler, Camdaki Kız 57. bölüm izle şeklindeki araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. İşte, Kanal D ile Camdaki Kız 57. bölüm full izle ekranı ve Camdaki Kız son bölüm izle linki.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız 57. bölüm full izle linki ve özetten detaylar şöyle;

Aşağıda yer alan linke tıklayarak dizinin son bölümünü tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/bolumler/camdaki-kiz-son-bolum

CAMDAKİ KIZ 57. BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız dizisi, 17 Kasım Perşembe akşamı 57. bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız son bölümde Nalan, hayatının en kritik kararını vermeye hazırlanırken Cana'nın itirafıyla şoke olur.

Nalan, Hayri'nin gönlünü alabilmek için konuşmak ister ve aniden duygularına yenik düşünce Hayri'yi öper. Bu sırada onları gören kişi Nalan'ı şoke eder. Hayri, Nalan'ın duygularındaki sert hareketleri kabul etmez. Nalan ve Hayri'yi kim gördü? Feride'nin Nalan'ın öz annesi olmadığını öğrenen Gülcihan, Feride'yi tehdit edince sert karşılık buldu. Gülcihan, çocuklarını korumak isterken Feride'yi karşısına alarak büyük bir savaşın içine girer. Feride, Nalan'ı takip etmeye devam ederken Nalan, Hayri'yle konuşmanın yollarını arar. Nalan, gece yarısı konaktan çıkıp Hayri'nin evine gider. Hafize ise Nalan'ın odasında olmadığını görünce Feride'ye haber verecek mi?

Hayri, Nalan'ın artık kesin bir karar vermesini ister. Nalan, Hayri'nin duygularına karşılık vermek isterken suskunluğunu korur. Hayri, Nalan'dan bir tercih yapmasını bekler. Sedat'ın Nalan'la bebek yapacakları açıklamasını televizyondan izleyen Cana deliye döner ve Sedat'a son bir şans verir. Sedat, bu şansı değerlendiremeyince Cana harekete geçer ve Nalan'ı arar. Cana bebeğinin babasının Sedat olduğunu Nalan'a itiraf eder.

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Camdaki Kız 57. bölüm izle tek parça! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle full HD - Nalan Hayri’yi öptü!
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