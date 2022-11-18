Camdaki Kız 57. bölüm izle tek parça! Kanal D ile Camdaki Kız son bölüm izle full HD - Nalan Hayri’yi öptü!

Nalan, Hayri'nin gönlünü alabilmek için konuşmak ister ve aniden duygularına yenik düşünce Hayri'yi öper. Bu sırada onları gören kişi Nalan'ı şoke eder. Hayri, Nalan'ın duygularındaki sert hareketleri kabul etmez. Nalan ve Hayri'yi kim gördü? Feride'nin Nalan'ın öz annesi olmadığını öğrenen Gülcihan, Feride'yi tehdit edince sert karşılık buldu. Gülcihan, çocuklarını korumak isterken Feride'yi karşısına alarak büyük bir savaşın içine girer. Feride, Nalan'ı takip etmeye devam ederken Nalan, Hayri'yle konuşmanın yollarını arar. Nalan, gece yarısı konaktan çıkıp Hayri'nin evine gider. Hafize ise Nalan'ın odasında olmadığını görünce Feride'ye haber verecek mi?