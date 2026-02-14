Camiler 11 ayın sultanına hazırlandı

Asırlık camiler ramazan öncesi manevi iklime hazırlandı. Ülkenin birçok yerinde ibadet edilecek mekânlar temizlendi, şerefeler ışıklandırıldı, gül suyuyla camilerin her yeri temizlendi. Teravihler, hatimler ve mukabelelerin huzurla ibadet edebilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

AVLUYA MERMER DÖŞENDİ

Burhaniye Öğretmenler Mahallesi'ndeki Hacı Gürsesler Camii, cemaatin imece usulü desteğiyle ramazan öncesi baştan sona yenilendi. Hayırseverlerin katkısıyla caminin avizeleri ve halıları değiştirildi, avluya mermer döşendi. Isıtma sistemleri kontrol edildi, aydınlatmalar elden geçirildi. Yapılan çalışmalarla cami, sadece fiziki olarak değil, dayanışma ruhuyla da güç kazandı. Mahalle sakinleri, ramazan boyunca cemaat, mukabele, teravih namazında buluşacak.

DAVULCULAR HAZIR

Çorum'da ramazanın simgelerinden sahur davulu geleneği bu yıl da devam edecek. Mahalle aralarında dolaşacak davulcular, özellikle hafta sonu gecelerinde vatandaşları sahura kaldıracak. Yüzyıllardır süren bu köklü gelenek, sadece bir uyandırma yöntemi değil; aynı zamanda ramazanın paylaşma, birlik ve mahalle kültürünü diri tutan yönü olarak görülüyor. Kentte davulcular için güzergâh ve görev planlamaları da yapıldı.



GÜL SUYUYLA YIKANDI

Osmanlı mimarisinin zirve şaheserlerinden, Mimar Sinan imzalı Selimiye Camii, dört yıl süren restorasyon sürecinin ardından ramazanı karşılıyor. Büyük onarım sonrası camide hem teknik kontroller hem de detaylı temizlik uygulamaları gerçekleştirildi. Edirne'deki selatin camilerde gelenek bu yıl da sürdürüldü. Minberler, mihraplar ve kürsüler gül suyuyla silindi. İbadet alanlarına hem temizlik hem de manevi ferahlık kazandıran uygulama, cemaat tarafından da memnuniyetle karşılandı.



MİNARELER MAHYALANDI

TÜRK-İslam mimarisinin zirve eserlerinden Selimiye Camisi'nin minareleri Ramazan ayı öncesinde mahyayla donatıldı. "Son mahya ustası" olarak anılan Kahraman Yıldız yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi iki minare arasına 40 metre tertibat kurdu. Ekip, kurulan tertibata 250 ampulden oluşan "Merhaba ya şehri Ramazan" yazılı mahyayı astı. Mahyanın ışıklandırması, ramazan ayının ilk teravih namazıyla birlikte açılacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Eskişehir'deki 8 asırlık Sivrihisar Ulu Cami de ramazan ayına yönelik kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarının ardından kapılarını manevi iklime açtı. Tarihi camide ibadet alanları baştan sona temizlendi, halılar ve ortak kullanım bölümleri yenilendi.