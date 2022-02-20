Çan cuma günü çalınca hırsızlık fark edildi

Hırsızlık olayı, 17-18 Şubat 2022 tarihlerinde Işıklar Mahallesi'nde bulunan Süryani Ortodoks Cemaati'ne mensup Meryem Ana Kilise'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gün üst üste kiliseye gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, ilk gün kilisenin dışında ve içindeki tüm elektrik tesisatı kablosunu çaldı. İkinci gün yine kiliseye dadanan hırsızlar, bu defa kilisenin damında bulunan kuledeki tarihi çanı çalmaya çalıştı. Çanı asılı olduğu yerden koparırken çan sesinin komşu evler, tarafından duyulması üzerine Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker'e haber verildi. Herhangi bir dini tören olmadığı için kilise de çanının çalınamadığı için anormal bir şeylerin olduğunu anlayan Başkan Türker, zaman kaybetmeden kiliseye geldi. Kilisede incelemelerde bulunan Başkan Türker, penceredeki demir korkulukların bir alet ile kesilerek içeri girildiğini, kilisedeki tüm elektrik tesisatının koparılıp çalındığını, avizenin kırıldığını ve dam da ise çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü fark etti. Başkan Türker'in, polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri, hırsızların eşkalini belirlemek için kilisede parmak izi ve çeşitli araştırmalarda bulundular. Polis ekipleri, kilisede hırsızlık yapan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturmasını sürdürüyor.

Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, "İki gün önce işte hırsızlar girmiş buraya bu kiliseye iki gün üst üste. Sabah saat 6 buçuk 7 civarında giriyorlar, 8-9'a kadar içinde kalıyorlar. Kilisenin bütün elektrik tesisatı olduğu şekliyle hepsini söküp götürmüşler. Ertesi gün de çanı yerinden sökmek istediler. Çanı sökerken sabah saat 7 civarlarında çan sesi geliyor. Komşular çan sesi duyarken onlarda biraz tedirgin oluyorlar. Komşular, 'Bugün Cuma günü. Orada bir ibadet falan yok o kilisede'. Ondan sonra beni aradılar, kilise de 'çan sesi geliyor' diye. Komşular gelince hırsızlar kaçtı. Çanı bile çalmak istemişler. Çanı çalmasının anlamı çok büyük bir şeydir. Yani o çanın manevi değeri çok. Olay anı kamerada. Hepsini kamera tespit etmiş. Hırsızların biran önce yakalanıp adli mercilere teslim edilmelerini istiyoruz." dedi.