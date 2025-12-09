Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale Boğazı'nda konteyner gemisi arızalandı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 10:39

Çanakkale Boğazı'nda 108 metre uzunluğunda Panama bayraklı konteyner gemisi, Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

İzmir Aliağa'dan İzmit'e gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki 'Orita' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı.

Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18' ve 'Kurtarma-17' bölgeye sevk edildi.

Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

