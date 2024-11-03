Çanakkale Savaşları’nın ilk şehitleri anıldı

Çanakkale Deniz Savaşı'ndan önce 3 Kasım 1914'te Çanakkale Boğazı girişine gelen İngiliz ve Fransız gemilerinden açılan ateş sonucu şehit olan 5 subay ve 81 er, törenle anıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 18 Mart 1915'teki Deniz Savaşı'ndan 4.5 ay önce yaşanan olayda şehit düşen askerler için Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nin girişinde yer alan İlk Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eceabat İlçe Müftüsü Nurettin Kahraman şehitler için dua okudu.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, Seddülbahir Kalesi'nde 3 Kasım 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın rüzgarlarının esmeye başladığı günlerde, boğazın girişine yanaşan bir İngiliz savaş gemisinden açılan ateşle Seddülbahir Kalesi'ndeki cephaneliğin ateş almasıyla birlikte ortaya çıkan patlamada 81 er ile 5 subayın şehit olduğunu hatırlattı.Anma törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, gaziler ve vatandaşlar katıldı.