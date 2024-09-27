Cani evlattan kan donduran savunma

Tekirdağ'da yaşayan 76 yaşındaki Nuriye U.'nun, eşini kaybettikten sonra sağlık problemleri artmaya başladı. Bakıma muhtaç hale gelen yaşlı kadın, İstanbul Fatih'te yalnız yaşayan oğlu Cavit U.'nun (54) yanına yerleşti. Ancak cani evlat, annesine bakmak yerine adeta işkence etti.İddiaya göre geçen yıl 26 Ocak gecesi Cavit U., annesini yine darp etti. Apartman sakinlerinden M.A. o anları kayda aldı ancak korktuğundan müdahale edemedi. Ertesi gün yine şiddete maruz kalan Nuriye U. hayatını kaybetti. Yaşlı kadının morluklar ve sıyrıklarla dolu cansız bedeni yerde bulundu.Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda Nuriye U.'nun travmaya bağlı hem iç hem de beyin kanaması nedeniyle öldüğü belirlendi.Tutuklu sanık Cavit U. hakkında "Anneye karşı eziyet" ve "Üstsoyu kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan sanık Cavit U., annesini Alzheimer ve vertigo hastası olduğunu ileri sürerek vücudunda oluşan morlukların ise düşmeye bağlı olduğunu söyledi.Davada, tanık olarak dinlenen apartman sakinleri, binanın ses yalıtımı olmadığı için bağırma ve darp sesleri ile Nuriye U.'nun acı içinde inleme seslerini net bir şekilde duyduklarını söylediler.Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.