İSTANBUL DEPREM: İstanbul’da şiddetli deprem meydana geldi! AFAD açıkladı: Çöken bina ihbarı yok

Son dakika İstanbul deprem: İstanbul'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem ise vatandaşları panikletti. 6.2'lik deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD depremlerle ilgili detayları açıkladı. İşte dakika dakika İstanbul deprem gelişmeleri!
Sağlık Bakanlığı: (İstanbul'daki depremler) Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
AFAD: Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AHaber'de "12.49'dan 13.29'a kadar çöken bina ihbarı gelmedi." dedi.
İstanbul Valiliği de, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.
Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.
Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan, şu ana kadar İstanbul'da en büyüğü 6,2 en küçüğü 3,9 şiddetindeki depremlere ilişkin Bakanlar Yerlikaya, Kuram, Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 13.02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile taramalara başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
İstanbul'da çok şiddetli bir şekilde hissedilen depremin merkez üssü ise Silivri Marmara Denizi açıkları olduğu AFAD tarafından açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, depremin derinliği 6.92 km olarak kaydedildi.
İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.99 km olarak kaydetti.