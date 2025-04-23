Haberler Yaşam Haberleri İSTANBUL DEPREM: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi! AFAD açıkladı: Çöken bina ihbarı yok
Giriş Tarihi: 23.4.2025 13:47 Son Güncelleme: 23.4.2025 14:07

İSTANBUL DEPREM: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi! AFAD açıkladı: Çöken bina ihbarı yok

Son dakika haberi: İstanbul'da peş peşe şiddetli deprem meydana geldi. İstanbul'da Marmara Denizi, Silivri ve Büyükçekmece merkezli depremler çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. AFAD Silivri merkezli depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. 6.2'lik depremin ardından birçok deprem daha hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AHaber canlı yayınında çöken bina ihbarı olmadığını açıklarken tüm kurumların taramaları başlattığını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gelişmeleri takip ettiklerinin mesajını verdi. İşte İstanbul depremi son dakika haberi...

İSTANBUL DEPREM: İstanbul’da şiddetli deprem meydana geldi! AFAD açıkladı: Çöken bina ihbarı yok

Son dakika İstanbul deprem: İstanbul'da peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem ise vatandaşları panikletti. 6.2'lik deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD depremlerle ilgili detayları açıkladı. İşte dakika dakika İstanbul deprem gelişmeleri!

13:55

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı: (İstanbul'daki depremler) Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

13:45

AFAD: RESMİ KURUMLARIN UYARILARINI TAKİP EDİN

AFAD: Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz.

13:25

ÇÖKEN BİNA İHBARI GELMEDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AHaber'de "12.49'dan 13.29'a kadar çöken bina ihbarı gelmedi." dedi.

İstanbul Valiliği de, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

13:20

BAKAN URALOĞLU: KONTROL FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

"İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. 

Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."

13:20

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, şu ana kadar İstanbul'da en büyüğü 6,2 en küçüğü 3,9 şiddetindeki depremlere ilişkin Bakanlar Yerlikaya, Kuram, Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.

13:07

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

13:02

3. DEPREM

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 13.02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

13:01

BAKAN YERLİKAYA: AFAD VE TÜM KURUMLARIMIZ SAHADA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile taramalara başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

12:49

6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İstanbul'da çok şiddetli bir şekilde hissedilen depremin merkez üssü ise Silivri Marmara Denizi açıkları olduğu AFAD tarafından açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, depremin derinliği 6.92 km olarak kaydedildi.

12:03

İLK DEPREM SİLİVRİ AÇIKLARINDA

İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.99 km olarak kaydetti.

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İSTANBUL DEPREM: İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi! AFAD açıkladı: Çöken bina ihbarı yok
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