İSTANBUL DEPREM: İstanbul’da şiddetli deprem meydana geldi! AFAD açıkladı: Çöken bina ihbarı yok

BAKAN URALOĞLU: KONTROL FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

"İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."