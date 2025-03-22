Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! Savcılığa ifade verdi
Giriş Tarihi: 22.3.2025 21:51 Son Güncelleme: 23.3.2025 00:26

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! Savcılığa ifade verdi

Son dakika haberleri... Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 şüphelinin savcılık ifadeleri alınmaya başlanmıştı.İmamoğlu'nun 22.00 sıralarında 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! Savcılığa ifade verdi
23:40

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 22.00 sıralarında 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamındaki ifadesi alındı, 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamındaki ifadesi alınmaya başlandı.

 

23:30

1 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.

 

22:34

İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 91 şüphelinin getirileceği emniyetteki işlemlerinin ardından getirileceği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde bazı noktalar bariyerlerle kapatıldı. Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları getirilirken, adliyeye araç giriş çıkışları kapatıldı.

22:24

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE GERGİNLİK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade işlemlerinin başladı. Adliye önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken bir grup avukat içeri girmek istedi. Avukatlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

21:56

İFADELER ALINMAYA BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında savcılık ifadesi alınmaya başlandı.

 

19:17

TOPLAM 30 SAVCI İFADELERİNİ ALACAK

Şüphelilerin Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli toplam 30 savcı tarafından ifadelerinin alınacağı bilgisine ulaşıldı.

19:15

EKREM İMAMOĞLU VE 91 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan, şarkıcı Ercan Saatçi ile Serdar Haydanlı'nın da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu adliyeye sevk edildi! Savcılığa ifade verdi
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