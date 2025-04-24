SON DAKİKA İSTANBUL DEPREMİ | İstanbul 6.2 ve 5.9’luk depremlerle sallandı! Peş peşe kritik uyarılar: Artçı sarsıntılar günlerce sürebilir

Son dakika haberleri: İstanbul'da dün peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde ve sonrasında 5.9 şiddetinde meydana gelen depremler vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. AFAD, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir." açıklamasında bulundu. Vatandaşların riskli binalara girmemesi ve resmi açıklamalara itibar etmesi konusunda uyarıda bulunuldu. AFAD, artçı sarsıntıların önümüzdeki günlerde devam edebileceğini bildirdi. İşte İstanbul depremine ilişkin son dakika haberinin detayları...
AFAD: İstanbul'da saat 04.20'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'ın bilgilerine göre; Marmara Denizi'nde, Silivri 'ye 24.39 kilometre uzaklıkta yerin 6.99 kilometre altında saat 00.00'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından depremde gerçekleşen yaralanmalarla ilgili açıklama yaptı. Memişoğlu, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmamıştır. Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir.
Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul’da 173, Tekirdağ’da 24, Sakarya’da 24, Bursa'da 13, Yalova’da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır.
Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
AFAD İstanbul'da gerçekleşen deprem ile ilgili raporu kamuoyuyla paylaştı. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir.
Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir. Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurnun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır.
RESMİ OLMAYAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN
Öte yandan AFAD’a ulaşan ihbar sayısının 10 bini aştığı, 296’sının yapılarla ilgili olduğu belirtildi. Vatandaşların riskli binalara girmemesi ve resmi açıklamalara itibar etmesi konusunda uyarıda bulunuldu.
Tekirdağ ve Yalova Kocaeli Valiliği, İstanbul’da meydana gelen depremler nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.
Tekirdağ Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle: “Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeni ile ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işleme gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır.”
Kocaeli Valiliği ise sosyal medya hesabından, 24 Nisan Perşembe günü il genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Yalova Valisi Hülya Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini ifade etti. Kaya yaptığı açıklamada, "İlimizde yapılan incelemelerde okullarımızda herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Ancak öğrenci ve velilerimizin kaygıları göz önünde bulundurularak resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 24.04.2025 Perşembe günü eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde kentte meydana gelen depreme ilişkin brifing aldı.
Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'a geldi.
Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, ilgili bakanlar ve yetkililer tarafından kapsamlı brifing verildi. Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.
"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.
Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur.
Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.
Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:
"Bugün öğle saatlerinde Marmara Denizi’nin derinliklerinde 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem elbette milletimizi endişelendirmiş ve herkesi korkuya sevk etmiştir. İstanbul Fatih’te yıkılan metruk bir bina dışında tesellimiz elim doğal afette can ve mal kaybının yaşanmamasıdır. Depremin meydana gelmesinden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’yı aramak suretiyle gelişmeler hakkında doyurucu bilgi alma fırsatımız olmuştur. Devletimiz adeta alarma geçmiş, ilgili bakan ve bürokratlarımız eşgüdüm halinde çalışmalarını İstanbul’da yoğunlaştırmıştır. Hepsine teşekkür ederim. Deprem hem hayatın hem de üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ihmal ve inkar edemeyeceğimiz bir gerçeğidir. Gelecek planlarımızı bu gerçeğe muvafık şekilde yapmak; tedbirli, dikkatli, titiz ve uyanık hareket etmek dışında bir seçeneğimiz de yoktur. İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır, ana davasıdır. Dünyanın bu en büyük Türk kentinin emniyet ve esenliği aynı zamanda ülkemizin beka düzeyindeki güvencesidir. Maalesef İstanbul’un son yılları heba ve israf edilmiştir. Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul’u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir. Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Kentsel dönüşüm süratle temin edilmelidir. Depremlere hazırlık için toplumsal bilinçlenme tarihi değerdedir. İstanbul’un müdafaası ve muhafazası için seferberlik ruhuyla hareket akut bir ihtiyaçtır. Devlet-millet dayanışmasıyla, dahası İstanbul’un ehline ve hak eden ellere emanetiyle olası felaketlerin üstesinden gelmek mümkündür. Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır. Allah esirgesin ama, bu gündemin altında kalmak milli varlığımızı, ekonomik gücümüzü, sosyal barışımızı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü pamuk ipliğine bağlayacak ve kahredici sonuçlara yol açacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı İstanbul’un doğal felaketlerin feci akıbetlerinden korunması ve proaktif önlemlerin alınması hususunda tüm gücüyle çalışacak, inşallah başarılı olacaktır. İstanbullu kardeşlerimiz müsterih olmalı, telaşa kapılmamalıdır. Allah’tan niyazım korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail etmesidir. Aziz İstanbul’umuza ve İstanbullu vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem esnasında yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Unutulan ve kaderine terk edilen İstanbul’un yerini, gelişen, büyüyen ve güvenliğe kavuşan İstanbul’a bırakması yakındır."
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi sorun yok, aileleri müsterih olsun. Spor tesislerimiz vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Herkese geçmiş olsun"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralı sayılarıyla ilgili bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dilerim. Depremden direkt etkilenen birincil yaralanma olmadı. İkincil olarak düşme, atlama, panik atak geçiren 236 vatandaşımız oldu. Tüm yaralılarımızın durumları iyi tedavileri devam ediyor. İstanbul'da herhangi hizmeti aksatacak bir durum tespit etmedik.
Depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor. Maalesef çok acılar yaşadık. Bugünkü deprem bize uyarı. Çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
"Bugün İstanbul'da gerçekten herkesi endişelendiren 6,2 büyüklüğünde deprem yaşadık, çok korktuk. Gelen bilgilere göre herhangi can kaybımız yok. İstanbul ile birlikte Marmara'da etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diliyorum.
Mevcut durum itibarıyla panik olunacak bir durum söz konusu değil. Tüm kamu ve kurumlarımızla teyakkuza geçtik. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde tüm işlemler AFAD koordinasyonunda devreye alındı. Kurumlarımız tüm gücüyle, belediyelerimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
AFAD Bilim Kurulundaki hocalarımızla birlikte görüşüyoruz. Onların fikirleri doğrultusunda her türlü tedbir alınmaktadır. Acil durum ekiplerimiz İstanbul'un tüm ilçelerinde gelen talepleri dikkate alıyoruz. İlgili birimler anında müdahale ederek süreci yönetiyoruz.
Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Kamu kurumlarından başlamak üzere tüm binalara hızlı bir şekilde bakacağız. 4 gün içerisinde İstanbul'daki tüm şikayetler değerlendirilerek bizzat binalar tek tek kontrol edilecek. 112'ye gelen talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. 12 binamızı tedbiren boşalttık. Hasar gören binaları ben de gözlemleyeceğim. Avrupa ve Anadolu yakasında kriz merkezi kuracağız. Tüm talepleri anında, yerinde inceleyeceğiz. Vatandaşımıza gereken tüm hizmeti sağlayacağız. Sarsıntılar aralıklarla devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte dinleyelim. Vatandaşlarımız lütfen riskli binalara girmesinler. Binalarla ilgili tereddütleri varsa 112'yi arasınlar, gerekli ekipleri yönlendirelim.
"İSTANBULUMUZU BİRLİKTE DÖNÜŞTÜRELİM"
İstanbul'un tek gündemi deprem meselesi olmalıdır. Bu süreci hep birlikte yönetmek zorundayız. 6 Şubat depreminde 50 bin insanımızı toprağa verdik. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Hep birlikte, muhalefeti, iktidarı, belediyesi, bakanlığı el birliğiyle üzerimize düşen sorumluluğu yapmalıyız. Gelin hep birlikte el ele verelim, bu acıları tekrar yaşayalım. Gelin, İstanbulumuzu birlikte dönüştürelim. Devletimiz güçlü bir devlettir, sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Gerekli talimatları bize verdi, milletle birlikte sürecin üstesinden geleceğiz"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Depremin olumsuz bir izin var mı yok mu buna bakıyoruz. AFAD koordinasyonunda tüm kamu kuruluşları sahada. 9 evle ilgili tahliye tespitimiz var. İstanbul'da sadece Fatih'te bir metruk bina yıkıldı.
10 bin 84 çağrı geldi 112'ye. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı binalarıyla ilgili endişelerini iletti bir kısmı da sağlıkla ilgili. Hiçbiriyle ilgili şükürler olsun bir binanın yıkıldığı haberi gelmedi.
İlk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız süreci yönetti. Deprem Bilim Kurulundaki hocalarımız bilgileri paylaşacak.
Biz bir deprem ülkesiyiz. Deprem olmadan önce risk azaltmayla ilgili zararın en aza indirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız iyi işler yapıyor. Güçlendirme veya kentsel dönüşümle ilgili bir ihtiyaç varsa hükümetimizin çağrısına lütfen çağrı versin herkes. Bugün çok büyük bir sınavdan geçtik.
Deprem olmadan önce yapacağımız en büyük hazırlık, deprem dayanıklılığını el ele vererek sağlamamız."
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistlerinin vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz; Bakanlığımıza bağlı tüm spor salonları, futbol sahaları ve atletizm pistleri deprem korkusu sebebiyle geceyi evinde geçirmek istemeyen siz değerli vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bakanlığımız tüm imkânlarıyla her daim milletimizin yanındadır…"
İstanbul Valiliği: Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.
Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.
Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.
İstanbul depremi kameralara böyle yansıdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız özellikle sosyal medyadan yalan bilgi yayan söylemlere itibar etmesinler lütfen. Resmi açıklamaların izlenmesi çok önemlidir. Devletimizin tüm birimleri görevlerinin başındadır.
YÖK Başkanı Erol Özvar: "(İstanbul'daki depremler) Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir"
İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AHaber canlı yayınında İstanbul'da okulların 2 gün tatil edildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklama yaptı: "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12’ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız, resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarıdır. Olası artçı sarsıntılara karşı tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik'ten yapılan açıklamada 151 kişinin yüksekten atladığı belirtildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşımız tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.
Marmara Denizi'nde 5.9 büyüklüğünde Büyükçekmece merkezli saat 12.51'de bir şiddetli deprem daha yaşandı. Depremin derinliği 6.99 km olarak kaydedildi.
İstanbul'da çok şiddetli bir şekilde hissedilen depremin merkez üssü ise Silivri Marmara Denizi açıkları olduğu AFAD tarafından açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken, depremin derinliği 6.92 km olarak kaydedildi.
İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6.99 km olarak kaydetti.