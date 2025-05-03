SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti: Cenaze programı belli oldu

DEM PARTİ: ONUN ANISINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

DEM Parti'den, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin, "Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız." açıklaması yapıldı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DEM Parti'den Önder'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmralı heyeti üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."