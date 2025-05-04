SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı! Annesi tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı

KURTULMUŞ: VEFAKAR BİR ARKADAŞIMIZDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, “Sırrı Süreyya Bey’e vekalet verdiğim zaman hep şunu söylemiştir, ‘Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık hiçbir şeye dokundurtmadık görevimi sonuna kadar yaptım’ diyen vefakar bir arkadaşımızdı. Görevini titizlikle yapan bir arkadaşımızdı” dedi

Kurtulmuş, Özel’e yapılan saldırıyı da bir kez daha lanetledi: "Özel’e saldırı kabul edilemez. İlk andan itibaren kendisini aradım. Tepkimizi sosyal medya üzerinden ortaya koyduk. O yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum. Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin karşısında olmamız lazım.”