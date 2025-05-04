SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı! Annesi tabutuna sarılıp ağıtlar yaktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de cenaze töreni sonrası önemli açıklamalarda bulundu: “Bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisi çok uzun zamandır dostumuz olan birisi. Memleketin sorunlarıyla ilgilenen bir arkadaşımız dostumuzdu. Yıllardır oturur sanat, siyaset konuşuruz. Meclisteki mesaimizin ardından gece geç saatlere kadar oturup istişare yapıyorduk.”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, “Sırrı Süreyya Bey’e vekalet verdiğim zaman hep şunu söylemiştir, ‘Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık hiçbir şeye dokundurtmadık görevimi sonuna kadar yaptım’ diyen vefakar bir arkadaşımızdı. Görevini titizlikle yapan bir arkadaşımızdı” dedi
Kurtulmuş, Özel’e yapılan saldırıyı da bir kez daha lanetledi: "Özel’e saldırı kabul edilemez. İlk andan itibaren kendisini aradım. Tepkimizi sosyal medya üzerinden ortaya koyduk. O yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum. Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin karşısında olmamız lazım.”
Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ile İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk taziyeleri kabul etti.
Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Bursa Milletvekili Efksn Ala, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Leyla Zana, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses ile binlerce partili katıldı. Partililer, cami avlusunu doldurdu. Polis cenazesi sebebiyle camide ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.
CENAZE NAMAZINI İHSAN ELİAÇIK KILDIRDI
Önder'in cenazesi namazını 12 Eylül darbesi sürecinde birlikte cezaevinde yattığı ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı. Önder, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi...
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Sabah saatlerinde AKM'de düzenlenen törenin ardından Önder'in Türk bayrağına sarılı cenazesi araca konuldu.
Cenaze, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.
Anne Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.
Acılı anneyi yanındaki akrabaları teskin etmeye çalıştı.
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder:
Bu ülkede bu kanın, bu acının durması gerekiyor, hiçbir malım mülküm yok, Ceren'e yaşanılabilir bir ülke bırakmak istiyorum" diyordu. Siyasete girme nedeni de buydu. Bunun hayata geçeceğine umudum sonsuz. Son olarak bir şey daha demek istiyorum; kendisi burada olsaydı "sevene de sövene de selam olsun" derdi
Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen tören 11.00'da başladı.
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Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, tabutun başında gözyaşlarını tutamadı. Kandemir babası için yazdığı mektubu okudu.
TABUTUNA ZEYTİN DALI VE KARANFİL
Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. Saat 10.20 sıralarında Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Önder'in tabutunun üzerinde bulunan, karanfil ve barışı simgeleyen zeytin dalları dikkat çekti.
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DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Önder için saat 11.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma programı yapılacağını açıkladı. Koçyiğit açıklamasında, "Sırrı Süreyya Önder’in naaşı saat 11.00’de Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’ne gelecek ve orada bir tören düzenlenecek. Bütün Türkiye halklarını, bütün İstanbulluları Sırrı Süreyya Önder’i uğurlamak için Taksim’e beklediğimizi söylemek istiyorum. Oradaki törenin ardından naaşı Levent Barbaros Camii’ne götüreceğiz. Cenaze töreninin ardından da Zincirlikuyu Mezarlığı’nda onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Tekrardan bütün halkımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma etkinliğinin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
Barbaros Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedileceğini öğrenildi.
"İstanbul milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:
"Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum. Rabb'im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. TEKNOFEST 2025'in bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, ödül kazanan tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. TEKNOFEST'e emeği geçen herkese, ülkemizin bu yüz akı projesine ilk günden beri katkı sunan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum."
Sırrı Süreyya önder 15 Nisan günü geç saatlerde kalp krizi geçirmişti.Ambulans ile hastaneye götürülen Önder'in iki kez kalbi durmuş, doktorların müdahalesiyle geri döndürülmüştü. Kalp kriziyle birlikte aort damarının da yırtıldığı belirlenen Önder, acilen ameliyata alınmıştı.
ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Önder'in vefatına ilişkin açıklamayı hastahane yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."