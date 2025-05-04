Sırrı Süreyya Önder'in kızından babasına duygusal mektup | Video
Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de bir anma töreni düzenlendi. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, tabutun başında gözyaşlarını tutamadı. Kandemir babası için yazdığı mektubu okudu.
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