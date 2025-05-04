Sırrı Süreyya Önder'e veda töreni AKM'de başladı | Video
Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Önderin cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verilecek.
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