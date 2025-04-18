Çavuşoğlu ailesinin acı günü

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu'nun babaları, Türkler eski Belediye Başkanı Osman Çavuşoğlu 93 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları sebebi ile hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberi sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, babası vefat eden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun vefat eden babası Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

SPOR CAMİASIDA ACIYI PAYLAŞTI

TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı, Osman Çavuşoğlu için taziye mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Sayın Hayri Çavuşoğlu'nun babaları Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osman Çavuşoğlu'nun cenazesi, 18 Nisan Cuma günü (bugün) cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından saat 15.00'te Alanya ilçesi Türkler Beldesi Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; Çavuşoğlu ailesine, yakınlarına ve Corendon Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yayımlanan mesajda ise "Corendon Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; Sayın Hasan Çavuşoğlu'na, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Süper Lig kulüpleri de Osman Çavuşoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

CENAZE PROGRAMI NE ZAMAN?

Osman Çavuşoğlu cenazesinin bugün (Cuma) saat 15:00'te Alanya'da bulunan Türkler mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.