Cehennem İle İlgili Ayetler – Kuran’da Cehennemle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Cehennem ile ilgili ayetler ve mealleri için Kuran'ı bizzat incelemeniz mantıklı olacaktır. Kuran'ın birçok yerinde cehennem ile ilgili ayetler olduğunu göreceksiniz. Cehennem ile ilgili ayet ve hadisler okunduğunda yapılan ikaz çok daha iyi anlaşılacaktır. Kuran'da cehennem hangi ayette geçiyor? Kuran'da her ne kadar cehennem ile ilgili ayetler geçiyor olsa da cennetle ilgili ayetler çok daha fazladır. Kuranda cehennem nasıl anlatılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Cehennem İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran'da cehennem ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerin mealleri incelendiğinde Rabbimizin, emirlerine itaat etmeyenleri cehennem ile ikaz ettiği görülür. Konu ile ilgili ayet meallerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bakara Suresi 23-24. Ayet: Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunda şüpheniz varsa, haydi onun bir suresinin benzerini de siz getirin! Şayet iddianızda haklıysanız, Allah'tan başka bütün şahitlerinizi yani dil ustalarını ve âlimleri de çağırın! Buna rağmen yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış bulunan cehennem ateşinden kendinizi koruyun.

Al-i İmran Suresi 12. Ayet: İnkâr edenlere de ki: "Sizler yakında mağlup edilecek ve topluca cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Araf Suresi 36. Ayet: Ayetlerimizi yalanlayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar ateşin yoldaşlarıdır ve orada sonsuza dek kalacaklardır.

Araf Suresi 41. Ayet: Onlar için cehennem ateşinden döşekler ve üstlerinde de yine ateşten örtüler vardır. İşte biz zâlimleri böyle cezalandırırız.

Enfal Suresi 37. Ayet: Allah böylece murdar olanı temiz olandan ayırır, sonra murdar olanları birbiri üstüne yığıp, hepsini bir balya hâline getirir ve ardından cehenneme doldurur. İşte onlar, en büyük zarara uğrayanların tâ kendileridir.

Kuran'da Cehennem Hangi Ayette Geçiyor?

Kuran'da cehennemle ilgili olan ayetler yukarıdakilerle kısıtlı değildir. Daha birçok surenin birçok ayetinde cehennemle ilgili söylemler bulabilirsiniz. Bu kapsamda aşağıdaki ayetleri de inceleyebilirsiniz.