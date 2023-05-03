Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de temelini attığı ve inşa aşamasında sık sık ziyaret ederek manevi hamilik yaptığı Levent'in Süleymaniye'si olarak adlandırılan Barbaros Hayreddin Paşa Camii, cemaatine kavuşmaya gün sayıyor. SABAH, Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan camideki hazırlıkların son durumunu görüntüledi. İç tasarımında deniz temalı öğelerin kullanıldığı caminin ana kubbesinde İbrahim Suresi'nin 32. ayeti yer alıyor. Levent Camii Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, camiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Camimizde aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek. Avlumuz toplanma alanı vazifesi de görecek. 16 metre yüksekliğindeki mihrap, 80 bin parça çiniden oluşuyor. Camide 9 metre 20 santimlik Kâbe kuşağı bulunuyor. Bu kuşak Kâbe'de kullanılmış bir kuşaktır. Avizemizde ise 99 fanusumuz var. Esma-ül Hüsna'ya atıfla 99 tane yaptık."