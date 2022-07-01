Haberler Yaşam Haberleri Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim, konusu ne? Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi, hangi ormanda?
Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:57

Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim, konusu ne? Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi, hangi ormanda?

Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim, konusu ne? Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi, hangi ormanda?

Bu gece Star TV ekranlarında Çember: Yolun Sonundaki Kız adlı yerli film yayına girecek. Polisiye türünde olan yapımın yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Katil kim temalı film ilk defa 2021 yılında yapıldı. Barış Bağcı ve Anıl Altan gibi oyuncuların yer aldığı Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi? sorularını yöneltiliyor. Peki, Çember: Yolun Sonundaki Kız filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Çember: Yolun Sonundaki Kız bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Polisiye film olan yapımın konusu olarak bir ekibin sürekli yeni davalar çözmesi olarak tanımlanabilir. Türkiye'de çok sevilen polisiye türünün iyi örneklerinden biri olarak tanımlanan Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÇEMBER YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU

Aydos ormanın içerisinde sırtından ateş edilerek öldürülmüş bir kız cesedi bulunur. Cesedin kime ait olduğu belli değildir. Ancak ormanda Ecrin Ayçiçek ismindeki bir kıza ait kimlik bulunur. Barış, Zeynep ve Hakan ekibi cinayeti çözebilmek için Ecrin'in peşine düşer.

Ecrin'in evinin adresini tespit ettikten sonra, adrese gittiklerinde hiç beklenmedik olaylar yaşanır. Cesetteki kız ile Ecrin arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışırlar. Fakat soruşturmayı inceledikçe tahmin etmedikleri bilgilere ulaşırlar.

ÇEMBER YOLUN SONUNDAKİ KIZ OYUNCULARI

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Barış Bağcı

ÇEMBER YOLUN SONUNDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film İstanbul'da Aydos ormanında çekildi.

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Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim, konusu ne? Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi, hangi ormanda?
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