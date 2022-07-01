Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları kim, konusu ne? Çember: Yolun Sonundaki Kız nerede çekildi, hangi ormanda?

Çember: Yolun Sonundaki Kız bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Çember: Yolun Sonundaki Kız oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Polisiye film olan yapımın konusu olarak bir ekibin sürekli yeni davalar çözmesi olarak tanımlanabilir. Türkiye'de çok sevilen polisiye türünün iyi örneklerinden biri olarak tanımlanan Çember: Yolun Sonundaki Kız konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Aydos ormanın içerisinde sırtından ateş edilerek öldürülmüş bir kız cesedi bulunur. Cesedin kime ait olduğu belli değildir. Ancak ormanda Ecrin Ayçiçek ismindeki bir kıza ait kimlik bulunur. Barış, Zeynep ve Hakan ekibi cinayeti çözebilmek için Ecrin'in peşine düşer.
Ecrin'in evinin adresini tespit ettikten sonra, adrese gittiklerinde hiç beklenmedik olaylar yaşanır. Cesetteki kız ile Ecrin arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışırlar. Fakat soruşturmayı inceledikçe tahmin etmedikleri bilgilere ulaşırlar.