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Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:54 Son Güncelleme: 17.6.2022 15:54

Çernobil Nerede? Çernobil Hangi Ülkeye Bağlı, Şuan Açık Mı?

Çernobil Nerede? Çernobil Hangi Ülkeye Bağlı, Şuan Açık Mı?

Çernobil dünyada yaşanabilecek en büyük nükleer felaketlerden birinin yaşandığı yerdir. Bu felaket yalnızca Çernobil’i ve çevresini etkilememiş aynı zamanda dünyayı da etkilemiştir. Bu bakımdan Çernobil nerede sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Çernobil son dönemde yine gündemde olan yerler arasında bulunuyor. Bu bakımdan Çernobil hangi ülkeye bağlı, şuan açık mı sorularının tüm yanıtlarını sizler için araştırdık.

Çernobil nerede sorusu günümüzde birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Hem konum olarak hem de bağlı olduğu ülke birçok kişinin araştırdığı bir konudur. Çernobil faciası da buranın merak edilmesindeki en önemli nedenlerden biridir. Yaşanan birtakım olaylar nedeniyle daha da araştırılan bir yer haline geldi. Bu nedenle Çernobil hangi ülkeye bağlı, şuan açık mı sorularını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Çernobil Nerede?

Yaşanan nükleer kriz nedeniyle Çernobil dünyayı etkileyen bir yer haline geldi. Bu bakımdan da Çernobil'in nerede olduğu oldukça merak edilen bir konudur. Çernobil Belarus yakınlarında bulunuyor. Ukrayna'nın kuzeyinde yer alıyor. Kiev Oblast'ına bağlı olan Çernobil Hariç Tutma Bölgesinde yer alıyor. Çernobil faciası sonrasında da kısmen terk edilmiş bir yer olduğunu söylemek mümkündür.

Çernobil faciası 26 Nisan 1986 yılında oldu. Eski Sovyetler Birliği'nde meydana gelen bu büyük nükleer facia nedeniyle 600 bin kişi yüksek dozda radyasyona maruz kaldı. Bu durum birçok kişinin ölmesine neden oldu. 1923 tarihinden bu yana da Çernobil Rayonu'nun idari merkezi haline getirilmiştir. Ancak bu kaza sonrasında 5 Mayıs 1986 tarihinde tahliye edilmiştir. Kaza sonrasında 1988 tarihinden sonra da rayon dağıtılmıştır. Komşu Inankiv Rayonu'na devri gerçekleştirilmiştir.

Çernobil Nerede Oldu?

Eski Sovyetler Birliği rejimi devam ederken Ukrayna Sovyetler Birliği'ne bağlı bir devletti. Çernobil de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık olarak 130 km mesafede yer almaktaydı. Çernobil Nükleer Santrali faaliyet gösterdiği sırada 4. Reaktörde 26 Nisan 1986 tarihinde büyük bir patlama meydana geldi ve bu patlamalar birkaç saniye aralıklarla kendini tekrarladı. Birçok kişi bu patlamadan olumsuz şekilde etkilenmiştir.

Kaza nedeniyle ortaya çıkan yangın yaklaşık 10 gün kadar sürmüştür. Patlama etkisi ile birlikte çevreye de radyasyon yayılımı gerçekleşmiştir. Kısacası dünyanın büyük oranda etkilendiği ciddi bir felaket olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Çernobil Belarus sınırına yakın bir yerde bulunuyor. Ukrayna'nın kuzeyinde yer alıyor.

Çernobil Hangi Ülkeye Bağlı, Şuan Açık mı?

Çernobil faciası meydana geldiğinde Ukrayna Sovyetler Birliğine bağlı olan bir devlet konumundaydı. Bu olay sırasında Çernobil de yine bu birlik içerisindeydi. Ancak Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ukrayna sınırları içerisinde kalmıştır. Çernobil'in aktif olup olmadığı da merak edilenler arasında bulunuyor. Çernobil faciası meydana geldikten kısa bir süre sonra bölge kapatılmış ve boşaltılmıştır. Bu tarihten itibaren de yeniden aktif hale getirilmemiştir.

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Çernobil Nerede? Çernobil Hangi Ülkeye Bağlı, Şuan Açık Mı?
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