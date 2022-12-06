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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Cerrahpaşa’da da kendisini doktor olarak tanıttı

Sahte doktor Ayşe Özkıraz’ın astsubay sevgilisi: Cerrahpaşa’da randevu alırken kendini doktor olarak tanıttı. Beni ameliyat eden doktora kendini kadın doğum asistanı olarak tanıttı

Cerrahpaşa’da da kendisini doktor olarak tanıttı
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde sahte doktor olduğu anlaşılan Ayşe Özkiraz (20), 25 Ekim'de tutuklandı. Özkiraz'ın nişanlanmaya hazırlanan sevgilisi astsubay C.T.K.'nin verdiği ifade ortaya çıktı. Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap olduğunu belirterek şunları anlattı:



Ayşe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Orada Ayşe beni doktor kıyafeti ile karşıladı. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. "Bir şey olmaz" dedi. Doktor H., ameliyat için bana gün verdi. 15 gün KBB bölümünde yattım. Çevredekilere kendisini doktor olarak tanıtıyordu. Ameliyat olunca hastaneye gelen anne ve babam da Ayşe'ye herkes "Hocam" deyince inandılar.
Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet eğlencesine gittik. Cerrahpaşa'da öğrenciyken neden Çapa Tıp Fakültesi'nin törenine katıldığımızı sordum. Bana her iki fakültenin de İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olduğunu söyledi. Ayşe'nin hiç arkadaşı olmadığını fark ettim. Ancak herkesle fotoğraf çektiriyordu. DHA

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Cerrahpaşa’da da kendisini doktor olarak tanıttı
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