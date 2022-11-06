Cesur yürek Emine

KONYA'DA bir yurtta işçi olarak görev yapan Emine Çelik (38), Elazığ depreminde sivillerin depremzedelere yardım etmesinden etkilenip aynı dakika içerisinde AFAD gönüllüsü olmak için müracaatta bulundu. 2 yıldır gönüllü olarak çalışan Çelik, 2021 yılında Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde de görev yaptı. Çelik "Dalış kurslarına gidiyorum. Arazide nasıl yön bulunur, nelere dikkat edilir gibi eğitimler alıyorum. Kendimi ne kadar geliştirirsem insanlara o kadar fazla yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. En yakın arkadaşımı ve kız kardeşimi de gönüllü yaptım. Bir insanın hayatına dokunmak öyle büyük bir mutluluk ki" dedi.