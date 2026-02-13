Cevdet Yılmaz şehit ailesini ziyaret etti

Cevdet Yılmaz, 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan özel harekat polisi Ali Karapınar ile 2025'te yine Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan oğlu özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesini Mezitli ilçesindeki evine ziyarette bulundu.

Yılmaz, "Şehit polisimiz Ali Karapınar ve kendisi gibi şehadet mertebesine ulaşan oğlu Mustafa Karapınar'ın kıymetli ailesini ziyaret ederek şehitlerimizi dualarla yad ettik. Her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizin aileleriyle bir arada olmaya, hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.

Şehit ailesi ziyaretinin ardından Mersin Valiliği'ne gelen Cevdet Yılmaz, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Vali Atilla Toros'tan bilgi aldı.

Yılmaz, "Şehrimizin sahip olduğu potansiyeli ve üretim gücünü, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çok daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve AK Parti Mersin milletvekilleri eşlik etti.