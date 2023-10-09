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Giriş Tarihi: 10.10.2023

Çevreci üniversiteler HKÜ’de buluştu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çevreci üniversiteler HKÜ’de buluştu
Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric platformunun 3. Türkiye Ulusal Çalıştayı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. HKÜ Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) koordinasyonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Geçen yıl 82 üniversitemiz UI GreenMetric Dünya Sürdürülebilir Üniversiteler Listesi'ne girdi. Bu yeşil kampüslere sahip olan üniversitelerimizin sürdürülebilirliğe önem verdiklerini gösteriyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ilk başvurduğumuz yıl GreenMetric'te 375. sırayı almıştık. Ertesi yıl ise, yani geçen sene, 77 basamak birden yükselerek dünyada 298. sırada yer aldık. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 4. olduk. Bu güzel neticeler bizi hem mutlu ediyor hem de ilerisi için daha da umutlandırıyor. Hedefimiz elbette her zaman bu listede kalabilmek ve GreenMetric'te ilk 100'e girmek" dedi.



HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli konuşmacılara plaket verdi.

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Çevreci üniversiteler HKÜ’de buluştu
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