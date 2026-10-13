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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:59

Cezaevinden firar etti! 2 milyonluk aracı çalarak kaçtı: O anlar kamerada

Afyonkarahisar'da, sahibinin çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon liralık aracı çalan şüpheli, polisin takibiyle 3 saatte yakalandı. Aynı gün cezaevinden firar ettiği belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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DHA Yaşam
Cezaevinden firar etti! 2 milyonluk aracı çalarak kaçtı: O anlar kamerada
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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan M.K., simit almak amacıyla durduğu işletmenin önüne çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon TL değerindeki aracının çalındığını söyleyip, şikayetçi oldu.

3 SAAT İÇİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geniş çaplı inceleme ve kamera araştırması başlattı. Takip sonucunda çalınan aracın seyir halinde olduğu saptandı. Ekiplerin takibiyle şüpheli, çaldığı araçla yaklaşık 3 saat sonra yakalandı.

2 MİLYONLUK ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında, aynı gün sabah Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ve adli makamlarca arandığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

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ŞÜPHELİNİN ARAÇLA KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, şüphelinin çalışır halde bırakılan araca binip uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AFYONKARAHİSAR

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Cezaevinden firar etti! 2 milyonluk aracı çalarak kaçtı: O anlar kamerada
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