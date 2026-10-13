Cezaevinden firar etti! 2 milyonluk aracı çalarak kaçtı: O anlar kamerada

2 MİLYONLUK ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında, aynı gün sabah Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ve adli makamlarca arandığı ortaya çıktı. Adı açıklanmayan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.