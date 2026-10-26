Check-in resepsiyona, Check-out adliyeye! Yeni nesil çeteye 19 adreste 13 gözaltı

Emniyet güçlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler neticesinde, yeni nesil çete üyelerinin gerçekleştirdiği saldırılar adım adım izlendi. Bir kurşunlama saldırısının ardından takibe alınan motosikletlinin, aracını kameraların olmadığı tenha bir noktadan alarak eylemi gerçekleştirdiği saptandı. Zanlının saldırı sonrasında motosikleti yine aynı yere bırakarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.





SİLAHLAR RESEPSİYONA EMANET

Polis ekiplerinin saatler süren kamera incelemeleri sonucunda şüpheli ağı tespit edildi. Elde edilen izler polise Maltepe'deki bir oteli işaret etti. Otelde derinleştirilen çalışmalarda, tesis çalışanlarının da suçla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin otel resepsiyon görevlisine silah teslim ettiği anlara ait görüntülerin ele geçirilmesiyle durum somut delillere dayandırıldı. Operasyon kapsamına alınan otel sahibi ve çalışanları gözaltına alındı.





DÖRT İLÇEDE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve istihbarat verilerini değerlendiren polis operasyon için düğmeye bastı. Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te meydana gelen toplam 4 ayrı iş yeri ve ikamet kurşunlama olayının arkasında bu şebekenin bulunduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.