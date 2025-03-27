CHP’de şaibeli kurultayı hakkında çarpıcı iddia: İstanbul’daki 4 döviz bürosundan 50 milyon dolar…

'600 BİN TL TEKLİF EDİLDİ'

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Hakkari delegesi Kemal Ölmez, Ankara'da yapılan 38. Olağan kurultayına katıldığını, kurultay esnasında delegelere farklı numaralardan telefon geldiğini öğrendiğini kaydetti. Ölmez, kendisine arama geldiğini, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize o zaman ki adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin TL para ve cep telefonları teklif edildi ve hiç birisini kabul etmedik. Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildik" dedi.