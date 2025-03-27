CHP’de şaibeli kurultayı hakkında çarpıcı iddia: İstanbul’daki 4 döviz bürosundan 50 milyon dolar…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin 'şaibe' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 100'den fazla delege ve yakınının belediyelerde ve belediye iştiraki şirketlerde işe alındığı, meclis üyesi olma gibi haksız menfaat temin ettiği tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda bazı delege ve milletvekillerinin hesaplarında olağan dışı hareketler gerçekleştiği belirlendi.
CHP 38. Olağan Kurultayına ilişkin 'şaibe' iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve kurultay delegelerinin de tanık sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada, bugüne kadar 11 kişinin ifade verdi.
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, tanık ifadelerinde adı geçen kişilerin hesap hareketlerinin incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkerenin cevabı soruşturma dosyasına eklendi. Gelen raporda bazı partili, delege, gazeteci ve milletvekillerinin hesaplarında olağan dışı para trafiği tespit edildi.
DÖVİZ BÜROLARININ KAMERA KAYITLARI İNCELENECEK
CHP Genel Başkanı Özel'e oy kullanılması karşılığında kurultay sonrası 100'den fazla kişinin, belediyelerde işe girme ve meclis üyesi olma gibi haksız menfaat temin ettiğini belirleyen savcılık, bir tanığın ifadesinde geçen "İstanbul'daki 4 döviz bürosundan 50 milyon dolar Ankara'ya taşındı" iddiasına ilişkin de söz konusu döviz bürolarının kamera kayıtlarının olduğu hard disklere el koydu. Kamera kayıtlarının incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.
PAZARLIK ANLARI KAYDEDİLDİ
Soruşturma kapsamında dosyaya sunulan video kaydında da şok görüntüler yer aldı. Görüntülerde bir milletvekilinin delegelerle Özel'e oy vermeleri karşılığında pazarlık yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan, savcılık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve CHP İstanbul İl binasının alınmasına ilişkin para sayma görüntüleri soruşturmalarında ifade veren kişilerin beyanlarını da inceleyecek.
'600 BİN TL TEKLİF EDİLDİ'
Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Hakkari delegesi Kemal Ölmez, Ankara'da yapılan 38. Olağan kurultayına katıldığını, kurultay esnasında delegelere farklı numaralardan telefon geldiğini öğrendiğini kaydetti. Ölmez, kendisine arama geldiğini, "Arayan kişileri tanımıyorum ancak bize o zaman ki adaylardan biri olan Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin TL para ve cep telefonları teklif edildi ve hiç birisini kabul etmedik. Daha sonra seçilen yeni parti yönetimi tarafından ihraç edildik" dedi.
Soruşturma kapsamında ifade veren CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir ise, CHP Hakkari Merkez ilçe Başkanı Hurşit Taş'ın oğlu olan Mehmet Fatih Taş'ın İzmir Karşıyaka Belediyesine kurultaydan bir kaç gün önce işe alındığını öğrendiğini, bu şekilde adaylardan Özgür Özel'e oy verilirse işe alma gibi bazı menfaatlerin temin edildiğini bildiğini söyledi.