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Giriş Tarihi: 24.4.2025 16:53 Son Güncelleme: 24.4.2025 16:58

CHP'li belediyede direk danslı 23 Nisan gösterisi skandalı: Valilik harekete geçti!

Balıkesir'de CHP'li Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Artan tepkiler sonrası açıklama yapan Balıkesir Valiliği, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından müfettiş talep ettiklerini duyurdu.

İHA
CHP’li belediyede direk danslı 23 Nisan gösterisi skandalı: Valilik harekete geçti!
Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Altıeylül ilçesi Asuva Parkta düzenlediği etkinliklerde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada yankı uyandırdı. Vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanan gösteri sonrası hareket geçen Balıkesir Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Balıkesir Valiliği yapmış olduğu açıklamada gösterinin yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, İçişleri Bakanlığından müfettiş talep edildiğini duyurdu.

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Balıkesir Valiliği kamuoyuna yapmış olduğu açıklama şu şekilde: "23.04.2025 tarihinde ilimiz Altıeylül ilçesinde bulunan Asuva Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında yapıldığı anlaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle, Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda toplumumuzun genel ahlaki değerleri ile bağdaşmayan böyle bir gösterinin yapılması kabul edilemez. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

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CHP'li belediyede direk danslı 23 Nisan gösterisi skandalı: Valilik harekete geçti!
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