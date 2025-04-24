Video Yaşam CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video
CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video

CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video

24.04.2025 | 16:30

Balıkesir'de Altıeylül Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Artan tepkiler sonrası açıklama yapan Balıkesir Valiliği, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından müfettiş talep ettiklerini duyurdu.

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