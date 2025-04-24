CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin skandal 23 Nisan gösterisi soruşturmalık oldu! Çocukların gözü önünde direk dansı... | Video

Balıkesir'de Altıeylül Belediye tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde sergilenen direk dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki çekti. Artan tepkiler sonrası açıklama yapan Balıkesir Valiliği, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından müfettiş talep ettiklerini duyurdu.