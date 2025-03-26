CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye geldi

CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu iddiaları kanıtlayacak bir ses kaydı yayınlandı.

DELEGE PAZARLIĞI KAYITLARA YANSIDI

Sosyal medyaya yansıyan ses kaydına göre, CHP İstanbul İl Kongresi öncesi CHP İl Başkanı Özgür Çelik için para karşılığında oy kullanılması için delegeler ile pazarlık yapıldığı görüldü. Söz konusu ses kaydında Özgür Çelik adına rüşvet pazarlığı yapan isimlerin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ile Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş (tutuklu) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğu belirlendi.

SES KAYDINI CHP'Lİ İSİM SAVCILIĞA VERDİ İDDİASI

Para karşılığında yapılan oy pazarlığını belgeleyen ses kaydını, CHP'li bir isim savcılığa teslim ettiği iddia edildi. CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in CHP İstanbul İl Kongresine seçimlerine hile karıştırdığı gerekçesiyle seçim kanununa muhalefet suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı.

İFADEYE GELDİ

İnan Güney ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.