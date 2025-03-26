Haberler Yaşam Haberleri CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye geldi
Giriş Tarihi: 26.3.2025 11:09 Son Güncelleme: 26.3.2025 11:10

CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye geldi

CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresine seçimlerine hile karıştırdığı iddiasıyla hakkında “Seçim kanununa muhalefet” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. İnan Güney, savcılığa şüpheli sıfatıyla ifade verme üzere adliyeye geldi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye geldi

CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu iddiaları kanıtlayacak bir ses kaydı yayınlandı.

DELEGE PAZARLIĞI KAYITLARA YANSIDI

Sosyal medyaya yansıyan ses kaydına göre, CHP İstanbul İl Kongresi öncesi CHP İl Başkanı Özgür Çelik için para karşılığında oy kullanılması için delegeler ile pazarlık yapıldığı görüldü. Söz konusu ses kaydında Özgür Çelik adına rüşvet pazarlığı yapan isimlerin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ile Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş (tutuklu) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğu belirlendi.

SES KAYDINI CHP'Lİ İSİM SAVCILIĞA VERDİ İDDİASI

Para karşılığında yapılan oy pazarlığını belgeleyen ses kaydını, CHP'li bir isim savcılığa teslim ettiği iddia edildi. CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in CHP İstanbul İl Kongresine seçimlerine hile karıştırdığı gerekçesiyle seçim kanununa muhalefet suçundan başlattığı soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı.

İFADEYE GELDİ

İnan Güney ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.

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CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye geldi
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