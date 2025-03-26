Video Haber Beyoğlu Belediye Başkanı ifade için Adliye'de | Video
Beyoğlu Belediye Başkanı ifade için Adliye'de | Video

Beyoğlu Belediye Başkanı ifade için Adliye'de | Video

26.03.2025 | 10:40

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli olarak ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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