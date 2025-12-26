CHP’li Buca Belediyesi’nde bıçak kemiğe dayandı: Maaşları yatmayan işçiler iş bıraktı

İzmir Buca Belediyesi'ndeki mali kriz, belediye bünyesinde görev yapan yaklaşık bin 800 işçiyi vurdu. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz ay maaşlarını ve geriye dönük alacaklarını alamadıkları için iş bırakan işçilere verdiği sözü tutmadı.

İŞVERENE TANINAN SÜRE GECE 24.00'DA DOLDU

Durum böyle olunca Belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 Nolu Şube Yönetimi, işverene 25 Aralık Perşembe, gece saat 24.00'a kadar süre tanıdı. Sendika, bu zaman dilimi içerisinde Kasım ayı çıplak maaşının hesaplara yatmaması durumunda 26 Aralık Cuma günü iş bırakacaklarını duyurdu.

1800 İŞÇİ İŞ BIRAKTI

Önceki gece sendikanın işverene tanıdığı süre dolmasına rağmen maaşlar hesaplara yatmayınca Buca Belediyesi çatısı altında görev yapan yaklaşık 1800 işçi sabahın ilk ışıkları ile birlikte iş bıraktı.

PARA YATMAZSA ÇÖPLER DE TOPLANMAYACAK

Sendika ilk etapta belediyeye bağlı Temizlik işleri, Ana okulları ve yemekhanelerde görev yapan personelin çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Sendika kısa süre içinde anlaşma sağlanamaması durumunda bu birimlerinde iş bırakma eylemine katılacakları konusunda işvereni uyardı.

YENİ YILA PARASIZ GİRMEK İSTEMİYORUZ

Sabah erken saatlerde Buca Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanan işçiler, yaşananlara isyan etti. Geçtiğimiz yıl yeni yıla parasız girdiklerini hatırlatan işçiler, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla parasız girmek istemiyoruz. Yıl başına sayılı gün kaldı. Herkes çarşıda, alışveriş yapıp yakınlarına sevdiklerine hediye alıyor. Kimileri de yeni yılı dışarıda kutlamak için program yapıyor. Buca Belediyesi işçileri olarak bizler sadece bu tatlı telaşı izlemekle yetiniyoruz. İnsanlar yılbaşı akşamı eğlenirken biz çoluğumuzun çocuğumuzun önüne bir kap yemek koyamamanın ezikliğini yaşıyoruz. Artık yeter. Bu böyle devam etmez. Buca'da bıçak kemiğe dayandı. Belediyenin içine düşürüldüğü borç batağının sorumlusu bizler değiliz. Bizde her çalışan gibi emeğimizin karşılığını gününde ve eksiksiz almak istiyoruz. İşçi olarak bizler nasıl işverene karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyor işimizi aksatmadan yapıyorsak işveren de alın terimizin karşılığı olan maaşlarımızı zamanında ve eksiksiz ödemeli." Diye konuştu.

SENDİKA EYLEM TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAK

İşçilerin örgütlü olduğu sendika ise herhangi bir değişiklik olmaması durumunda ileriki saatlerde izlenecek yol haritası ile ilgili açıklama yapılacağını duyurdu.

ÖDEME YOKSA HİZMETTE YOK

Şimdi tüm gözler Buca Belediyesinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetimi ile işveren arasındaki görüşmelere çevrildi. Eğer ileriki saatlerde anlaşma sağlanmaz, maaşlar hesaplara yatmazsa iş bırakma eylemine belediyenin temizlik işleri şantiyesi, yemekhane ve anaokullarında görev yapan personel de katılacak. Durum böyle olursa İzmir ve Türkiye 2026'ya havai fişeklerle, İzmir'in en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Buca ise cadde ve sokaklarında biriken çöp dağları ile girecek.