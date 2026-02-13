Haberler Yaşam Haberleri CHP'li ciftçi Erol Temurçi Ekrem İmamoğlu posteri için dilekçe verdi: 'Biz hırsıza hırsız deriz' sözleri ile partisine tepki gösterdi!
Giriş Tarihi: 13.02.2026 15:36

CHP'li ciftçi Erol Temurçi Ekrem İmamoğlu posteri için dilekçe verdi: 'Biz hırsıza hırsız deriz' sözleri ile partisine tepki gösterdi!

CHP'li Çiftçi Erol Temurçi'nin İstanbul Valiliği'ne şikayeti üzerine, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun posterinin kaldırılmasına karar verildi. Temurçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Ekrem İmamoğlu casusluktan yargılanan, rant düzeni kurmuş bir kişi. Biz hırsıza hırsız deriz” sözleriyle parti yönetimine tepki gösterdi.

Semih KARA Semih KARA Yaşam
CHP’li ciftçi Erol Temurçi Ekrem İmamoğlu posteri için dilekçe verdi: ’Biz hırsıza hırsız deriz’ sözleri ile partisine tepki gösterdi!
  • ABONE OL

CHP'li çiftçi Erol Temurçi, CHP İstanbul İl Binası'nda asılı olan Ekrem İmamoğlu posterinin kaldırılması için İstanbul Valiliği'ne dilekçe verdi. Dilekçe neticesinde Valilik, CHP İstanbul İl Yönetimine, İmamoğlu posterinin il binasından kaldırılması yönünde tebliğde bulundu.

"EKREM İMAMOĞLU RANT DÜZENİ KURMUŞTUR"

Kararın ardından Temurçi, il binasının önüne giderek bir video çekti. Videoda İmamoğlu posterinin kaldırılması için dilekçe verdiğini ve Valiliğin bu yönde karar aldığını belirten Temurçi, şu ifadeleri kullandı: "Biz hırsıza hırsız dedik. Ekrem İmamoğlu casusluktan yargılanan, rant düzeni kurmuş bir kişi. Bizler bunlara her daim karşı geldik, karşı gelmeye de devam edeceğiz."

ÖZGÜR ÖZEL'İ TOPA TUTTU

Temurçi, sözlerine şöyle devam etti: "Valiliğin verdiği karar doğrultusunda İstanbul İl Binasındaki yetkililere karar tebliğ edildi. Bu süreç 7 gündür. Eğer bu resim kaldırılmazsa İl Emniyet Müdürlüğü kendisi kaldıracaktır.

Sayın Özgür Özel! CHP'de kayaya, taşa tohum ekilmez. Bunu böyle bilesin."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li ciftçi Erol Temurçi Ekrem İmamoğlu posteri için dilekçe verdi: 'Biz hırsıza hırsız deriz' sözleri ile partisine tepki gösterdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz