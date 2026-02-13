CHP’li ciftçi Erol Temurçi Ekrem İmamoğlu posteri için dilekçe verdi: ’Biz hırsıza hırsız deriz’ sözleri ile partisine tepki gösterdi!

CHP'li çiftçi Erol Temurçi, CHP İstanbul İl Binası'nda asılı olan Ekrem İmamoğlu posterinin kaldırılması için İstanbul Valiliği'ne dilekçe verdi. Dilekçe neticesinde Valilik, CHP İstanbul İl Yönetimine, İmamoğlu posterinin il binasından kaldırılması yönünde tebliğde bulundu.
"EKREM İMAMOĞLU RANT DÜZENİ KURMUŞTUR"
Kararın ardından Temurçi, il binasının önüne giderek bir video çekti. Videoda İmamoğlu posterinin kaldırılması için dilekçe verdiğini ve Valiliğin bu yönde karar aldığını belirten Temurçi, şu ifadeleri kullandı: "Biz hırsıza hırsız dedik. Ekrem İmamoğlu casusluktan yargılanan, rant düzeni kurmuş bir kişi. Bizler bunlara her daim karşı geldik, karşı gelmeye de devam edeceğiz."
ÖZGÜR ÖZEL'İ TOPA TUTTU
Temurçi, sözlerine şöyle devam etti: "Valiliğin verdiği karar doğrultusunda İstanbul İl Binasındaki yetkililere karar tebliğ edildi. Bu süreç 7 gündür. Eğer bu resim kaldırılmazsa İl Emniyet Müdürlüğü kendisi kaldıracaktır.
Sayın Özgür Özel! CHP'de kayaya, taşa tohum ekilmez. Bunu böyle bilesin."