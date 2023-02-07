Çift kol nakli olan Mustafa Sarı depremde hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2016 yılında hastanede çift kol nakli yaptıkları ve Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi olarak kayıtlara geçen Mustafa Sağır'ın da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi twitter adresinden duyuran Özkan, "Deprem bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır'ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor, belki ama her bir kaybın çok önemi olduğunu unutmayalım" sözlerine yer verdi.

Nakilin ardından kollarını kullanmaya başlayan Mustafa Sağır, "Rüyalarım gerçek oldu. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim" demişti.