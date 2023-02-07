Çift kol nakli olan Mustafa Sarı depremde hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2016 yılında hastanede çift kol nakli yaptıkları ve Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi olarak kayıtlara geçen Mustafa Sağır'ın da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi twitter adresinden duyuran Özkan, "Deprem bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır'ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor, belki ama her bir kaybın çok önemi olduğunu unutmayalım" sözlerine yer verdi.
Nakilin ardından kollarını kullanmaya başlayan Mustafa Sağır, "Rüyalarım gerçek oldu. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim" demişti.
Aynı ismi taşıyan baba Mustafa Sağır ise nakilin ardından oğlunun eline ilk kez dokunarak, "8 yıldır bu anı bekliyordum. Şu anda oğlumdan daha mutluyum. Annesi oğluma kız da buldu. Kollarını iyice kullanmaya başlamasının ardından evlendireceğiz. İşin uzamasını istemiyoruz. Bu nedenle Ömer Özkan hocama soracağız ona göre evlilik tarihini belirleyeceğiz" diye konuştu.
Mustafa Sağır'a Antalya'da 31 Ocak tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Emin Konar'ın (23) kolları nakledilmişti.DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı hakkında yeni açıklama! Çok acı görüntüler...