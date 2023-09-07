Cihangir’de kardeş vahşeti: Meyve bıçağıyla boğazını kesti! 20 kez…

Korkunç olay dün Cihangir'de yaşandı. Rebia Gül Arı (59) ağabeyi Can C.'nin evine gitti. Ancak ikili burada bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti.
Öfkeden çılgına dönen Can C., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla kardeşini tehdit etti.
Cani adam ise 3. kattaki evinin penceresinden binanın arka tarafına atladı.
BAŞININ ÖN KISKI YARILDI!
Komşular ise ekipleri aradı. Can C.'nin sağ bacağının kırıldığı ve düşmeye bağlı olarak başının ön kısmında yarık olduğu açıklandı. Ameliyat edilen adam yoğun bakımda tedavi görüyor.
20 KESİK VAR!
Öte yandan talihsiz kadının boğazında yaklaşık 20 adet kesi izi olduğu öğrenildi.