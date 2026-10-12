Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
Giriş Tarihi: 12.10.2026 21:29 Son Güncelleme: 12.10.2026 21:30

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

Haftanın merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan sona erdi. 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar duyurulurken 759.568.715 TL tutarındaki büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği gündeme geldi. Çekilişe katılanlar, ikramiye sonuçlarını öğrenmek için resmi sorgulama ekranına yöneldi.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
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Çılgın Sayısal Loto'da 12 Ekim Pazartesi gününün çekiliş sonuçları belli oldu. 759 milyon 568 bin 715 TL'lik büyük ikramiyenin öne çıktığı çekilişte, kazandıran numaralar şans oyunu takipçilerinin gündemine geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden kazanan numaralara ve ikramiye bilgilerine ulaşabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

12 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

12 Ekim 2026 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılacak çekiliş ile belli oldu. İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları;

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 12 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026! Kazandıran numaralar açıklandı
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