‘Çocuğu aldıracağım’ deyince evi ateşe verdi

ADANA'NIN Yüreğir ilçesinde oturan Ömer Sarı (20) geçen şubatta, Dilan U. (18) ile nikâhsız olarak birlikte yaşamaya başladı. Genç kadın, 3 ay önce hamile kaldı. Ancak aralarında geçimsizlik başlayınca, Dilan U., geçen hafta ailesinin yanına döndü. Dilan'ı dönmeye ikna edemeyen Ömer Sarı, 3 gün önce evini ateşe verdi. Evden çıkarılan Sarı, tedavisinin ardından verdiği ifadesinde, "Beni terk edip ailesinin yanına gitti. Dönmesini istedim dinlemedi. Son aradığımda çocuğu aldıracağını söyleyince kendimi kaybettim ve evi yaktım. Ondan tek isteğim çocuğuma zarar vermesin. Eğer böyle bir şey yaparsa yasal yollara başvuracağım" dedi.