Çocuk Kitapları Fuarı’na yoğun ilgi

İstanbul'un en büyük, Türkiye'nin sürdürülebilir tek kütüphanesi Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğini üstlendiği "1. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı" geçtiğimiz gün sona erdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen fuara 7'si yabancı olmak üzere çocuk edebiyatı alanında faaliyet gösteren 50 yayıncı katıldı. "Doğa ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen fuar kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Fuarı, 9 günde 50 bini aşkın okur ziyaret etti. Turkuvaz Çocuk ve minika yayınları ile minika kanalı, minikaGO ve minikaÇocuk dergilerinin de katılımcı olarak yer aldığı fuarda minika kanalının sevilen çizgi filmi Maceracı Yüzgeçler'in müzikal gösterisi de çocuklarla buluştu. Söyleşiler ve imza günlerinin yanı sıra atölyelerin de renk kattığı fuar kapsamında ayrıca 2022 yılında vefat eden çocuk edebiyatı yazarı Mevlâna İdris Zengin'e vefa ödülü de verildi.