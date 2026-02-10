Çocukluk arkadaşının incelediği silahın kurbanı oldu

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerindeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Halil İbrahim Meşe, çocukluk arkadaşı Selahattin Ç. ile birlikte bir restorana gitti. Restoranın üst katındaki ofis bölümüne geçen iki arkadaş, sohbet etmeye başladı. Bu sırada Selahattin Ç.'nin incelediği tabanca kazara ateş aldı. Silahın patlaması sonucu Halil İbrahim Meşe, başından vuruldu.

"SİLAHLA OYNARKEN KAZAYLA PATLADI"

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Meşe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selahattin Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Selahattin Ç., "Restoranda yemek yiyorduk. Silahla oynarken kazayla patladı" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.