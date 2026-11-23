UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları başlarken Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofia karşısında sahaya çıkacak. Bordo-mavili ekip, lig aşamasında avantaj elde etmek ve üst sıralara yaklaşmak için mücadele verecek. Sofya'da oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofia ile Trabzonspor, 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, Bulgaristan deplasmanında kazanarak Avrupa kupalarındaki üçüncü galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
Trabzonspor'un Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofia ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT'nin Avrupa kupaları yayın programında yer alan mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayınına TRT 1'in resmi yayın platformları üzerinden de erişilebilecek.
UEFA Konferans Ligi'ndeki dördüncü sınavına deplasmanda çıkacak Trabzonspor, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mücadele edecek. Ev sahibi CSKA Sofia, kendi seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki ilk üç puanını kazanmayı hedefliyor.
Temsilcimizin kalan maç programı şöyle:
26 Kasım 2026 – 23.00: CSKA Sofia - Trabzonspor
10 Aralık 2026 – 20.45: Trabzonspor - Jablonec
17 Aralık 2026 – 23.00: Kızılyıldız - Trabzonspor
Lig aşamasının son üç karşılaşmasından elde edilecek sonuçlar, Trabzonspor'un Avrupa kupalarında yoluna hangi turdan devam edeceğini belirleyecek.