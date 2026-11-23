UEFA Konferans Ligi'nde dördüncü hafta karşılaşmaları başlarken Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında CSKA Sofia karşısında sahaya çıkacak. Bordo-mavili ekip, lig aşamasında avantaj elde etmek ve üst sıralara yaklaşmak için mücadele verecek. Sofya'da oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri de belli oldu.