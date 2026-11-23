GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanarak hem puanını artırmayı hem de üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.