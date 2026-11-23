Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna İngiliz ekibi Aston Villa karşılaşmasıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kendi sahasında oynayacağı bu mücadele, lig aşamasındaki puan tablosunu da doğrudan etkileyecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde maçın günü, başlama saati ve yayın programına ilişkin ayrıntılar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 Salı günü kozlarını paylaşacak. İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
Galatasaray'ın Aston Villa'yı ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon üzerinden herhangi bir ücretli yayın aboneliğine ihtiyaç duymadan izleyebilecek.
Dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, 6 puanla 18. sırada bulunuyor. Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanarak hem puanını artırmayı hem de üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.