Çubuk’ta yasa dışı bahis operasyonu: 8 tutuklama

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Esenboğa Mahallesi'nde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", 7258 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında yasa dışı bahis oynatmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda silah, uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 1 muşta ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.