Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı Kurtul Çakın oldu

Yoğun katılımın gerçekleştiği genel kurul sonunda üyelere teşekkür konuşması yapan Kurtul Çakın, kendisine oy veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu süreçte ortaya konan irade cemiyetimizin demokratik gücünü göstermiştir. Birlik ve dayanışma içinde çalışacağız. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin saygınlığını yeniden kazandıracağız" dedi.
Çukurova Gazeteciler Cemiyeti genel kurulunda başkanlığa Kurtul Çakın seçilirken, yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:
Adnan Ercan
Tevfik Dinçkalmış
Umut Yüzer
Umut İşledici
Hüseyin Sungur
Muzaffer Taş
Bekir Karakoca
Temel Eren
İbrahim Erikan
Nurdan Eryalaz
Şeyda Turaçlar
Sema Erdoğan
Murat Yonat
Hayriye Eroğlu