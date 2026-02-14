Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni başkanı Kurtul Çakın oldu

Yoğun katılımın gerçekleştiği genel kurul sonunda üyelere teşekkür konuşması yapan Kurtul Çakın, kendisine oy veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür ederek, "Bu süreçte ortaya konan irade cemiyetimizin demokratik gücünü göstermiştir. Birlik ve dayanışma içinde çalışacağız. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin saygınlığını yeniden kazandıracağız" dedi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti genel kurulunda başkanlığa Kurtul Çakın seçilirken, yeni yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

Adnan Ercan

Tevfik Dinçkalmış

Umut Yüzer

Umut İşledici

Hüseyin Sungur

Muzaffer Taş

Bekir Karakoca

Temel Eren

İbrahim Erikan

Nurdan Eryalaz

Şeyda Turaçlar

Sema Erdoğan

Murat Yonat

Hayriye Eroğlu