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Giriş Tarihi: 1.12.2023

‘Cumartesi Çetesi’ yakayı ele verdi

Hırsızlık için cumartesi günleri İstanbul ve Aydın’dan Bursa’ya gelen çete çökertildi

‘Cumartesi Çetesi’ yakayı ele verdi
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İnegöl ilçesinde kasım ayında yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma yaptı. İhbarları değerlendiren ekipler, olayların cumartesi günlerinde artış gösterdiğini, genellikle de 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanma yöntemiyle yapıldığını belirledi. 200 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen polis, olaydan saatler önce 5 şüphelinin keşif yaptığını gördü. Şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, Berzan Ertem (30), Gökhan Ertem (32) ile Aytekin Süvarioğlu'nun (47) İstanbul'dan otomobille, İshak Kantar (28) ve Mertcan Çobanoğlu'nun (21) ise Aydın'dan otobüsle geldikleri Bursa'da buluştuğunu belirledi. Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, 24 Kasım Cumartesi günü, İstanbul'da buluşup Bursa'nın Orhangazi ilçesine gelen 4 şüpheliyi, burada bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerden Mertcan Çobanoğlu da Aydın'da yakalanıp Bursa'ya getirildi. 4 zanlı tutuklandı. DHA

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‘Cumartesi Çetesi’ yakayı ele verdi
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