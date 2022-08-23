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Giriş Tarihi: 23.8.2022 10:54

D-100 Karayolu'nda makas faciası! Yaralılar var

D-100 Karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kaza kameralara saniye snaiye yansırken, olayda 4 kişi yaralandı.

DHA
D-100 Karayolu’nda makas faciası! Yaralılar var

Merter D-100 Karayolu Avcılar istikametinde 21 Ağustos Pazar saat 02.00 sıralarında, sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil kontrolden çıkarak, solundaki otomobile ardından demir bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, sağında ilerleyen iki otomobile de çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Birbirine giren araçlardan parçalar etrafa savruldu. Kazada makas atan otomobilde şoförün yanındaki koltukta oturan kadın iddialara göre emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarparak ağır yaralandı.

Kazaya karışan diğer araçlarda da birer kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D- 100 Avcılar istikametinde trafikte aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

MAKAS FACİASI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yolda makas atarak ilerlediği ve kontrolden çıkmasıyla araçların birbirine girdiği anlar yer alıyor. Çarpışan araçlardan parçaların etrafa saçıldığı görülüyor.

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D-100 Karayolu'nda makas faciası! Yaralılar var
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