Dağınık ev tartışmasında babasını öldürdü

Bahçelievler'de yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Şoförlük yapan Orhan Çelik,(49) bir arkadaşıyla birlikte Avcılar sahilde alkol aldıktan sonra önceki gece yarısı Avcılar'daki ikinci evine gitti, bu sorada evin dağınık olduğunu gördü. Bu durumdan birlikte yaşadıkları oğlunu sorumlu tutarak sinirli bir şekilde Bahçelievler'deki diğer evine gitti.

İkili burada tartışmaya başladı iddiaya göre tartışma sırasında iyice öfkelenen baba oğluna bıçak çekti ancak yaralanan olmadı. Oğlu Burak Çelik de silahına sarıldı ve babasını ensesinden ve omuzundan vurdu. Baba Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, oğlu kaçtı.

Orhan Çelik hayatını kaybederken, kaçan oğlunu yakalamak için polis çalışma başlattı. Baba Orhan Çelik'in cep telefonunda yapılan incelemede, WhatsApp mesajlarında baba ve oğlunun karşılıklı tabanca resimleri göndererek birbirlerine küfür ve tehdit ettikleri anlaşıldı. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.