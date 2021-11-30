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Giriş Tarihi: 30.11.2021 22:41

Dağınık ev tartışmasında babasını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dağınık ev tartışmasında babasını öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de baba İle oğlun dağınık ev tartışması cinayetle bir. 21 yaşındaki Burak Çelik, babası ile birlikte kullandıkları ikinci evin dağınıklığı nedeniyle tartışma yaşadı. Burak Çelik babasını ensesinden silahla vurarak öldürdü. Baba ve oğulun olaydan önce WhatsApp'tan birbirlerine tabanca resimleri göndererek tehdit ettikleri anlaşıldı. Polis, kaçan Burak Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Şoförlük yapan Orhan Çelik,(49) bir arkadaşıyla birlikte Avcılar sahilde alkol aldıktan sonra önceki gece yarısı Avcılar'daki ikinci evine gitti, bu sorada evin dağınık olduğunu gördü. Bu durumdan birlikte yaşadıkları oğlunu sorumlu tutarak sinirli bir şekilde Bahçelievler'deki diğer evine gitti.

İkili burada tartışmaya başladı iddiaya göre tartışma sırasında iyice öfkelenen baba oğluna bıçak çekti ancak yaralanan olmadı. Oğlu Burak Çelik de silahına sarıldı ve babasını ensesinden ve omuzundan vurdu. Baba Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, oğlu kaçtı.

Orhan Çelik hayatını kaybederken, kaçan oğlunu yakalamak için polis çalışma başlattı. Baba Orhan Çelik'in cep telefonunda yapılan incelemede, WhatsApp mesajlarında baba ve oğlunun karşılıklı tabanca resimleri göndererek birbirlerine küfür ve tehdit ettikleri anlaşıldı. Polisin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.

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Dağınık ev tartışmasında babasını öldürdü
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