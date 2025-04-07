Dağlarda terör bitti yaban hayatı canlandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörün sona ermesi ve dağların temizlenmesiyle birlikte yaban ve doğa hayatı da yıllar sonra yeniden canlandı. Yıllar sonra bölgedeki dağlık ve ormanlık alanlardaki görüntüler Afrika gibi ülkeleri aratmamaya başladı. Bölgede yıllarca süren terör olayları nedeniyle doğal yaşamın adeta yok olduğu ve farklı bölgelere göç etmek zorunda kalan yaban hayvanları, terörün bitmesinin ardından bölgedeki yaşam alanlarına yeniden döndü. Bölgede yıllardır görünmeyen nesli tükenme tehlikesindeki gri ve sarı renkli vaşak, boz ayı, yaban geyiği, çizgili sırtlan, leopar, yabani dağ keçileri, ceylan, kurtlar artık sıkça görülmeye başlandı. Bölgeye giden doğa fotoğrafçıları ve bölge halkı, terörün olduğu dönemlerde adeta sır olan söz konusu yaban hayvanlarını çok rahat bir şekilde görüntülüyor.

TURİZM CANLANDI

Yıllar sonra bölgede başta Munzur, Gabar ve Cudi dağları başta olmak üzere dağlık ve ormanlık alanlardaki görüntüler Afrika gibi ülkeleri aratmamaya başladı. Yetkililer, bölgede doğal hayatta yaban hayvanlarının artık sıkça görülmesinin doğa ve yaban hayatı turizmine de önemli katkı sunduğunu ifade ederken, yöre halkı da yaban hayatıyla ilgilenenleri bölgedeki dağlara beklediklerini belirtiyor.

CUDİ'DE ANADOLU PARSI

40 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yaklaşık dört yıl önce terörden temizlenen Şırnak Cudi Dağı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından fotokapan ile Anadolu parsı (Panthera pardus) görüntülenmişti.