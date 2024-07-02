Daha dikkatli olalım

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alanda etkili olan yangınla mücadeledeki gayretlerinden dolayı üniversitenin yöneticileri ve çalışanları ile söndürme ekiplerine teşekkür etti. Özvar, kampüste gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının başta Tarım Orman ve Bakanlığı olmak üzere Bursa Valiliği, belediyelerin itfaiyeleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşların üstün gayretleriyle söndürüldüğünü hatırlattı. Yangının kampüs dışında başlayıp yerleşkeye sıçradığını belirten Özvar, "Bursa Uludağ Üniversitesi, kampüs büyüklüğü açısından Türkiye genelinde kayda değer büyük üniversitelerimizden biridir" dedi. Özvar, BUÜ Görükle Kampüsü'nün, Türkiye'de tabiat güzelliğiyle önem arz eden yerleşkelerden olduğunu dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve rektörlük personeli tarafından yangın sonrasında gerekli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Özvar, "Kısa süre içerisinde üstün gayretlerle yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesini sağlayıp, en başta yerleşim alanlarına, yurtlara, idari binalara ve fakültelere ulaşmasını engellemiştir. Rüzgarın etkisi, hava sıcaklığının etkisi yetkililer tarafından dile getirilmekle beraber insanımızın da bu konularda fevkalade dikkatli olması gerekiyor. Bilhassa piknik yapanlar yahut sigara izmariti sebebiyle de yangınların çıktığını biliyoruz. Bu konularda bizim çağrımız herkesin çok sorumlu bir şekilde hareket etmesidir. Bu ormanlar kolay kolay bir araya gelmiyor, yetişmiyor. Lütfen ormanlarımıza fevkalade özen gösterelim" dedi. AA