Damla cinayete mi kurban gitti?

Antalya'da yaşayan Damla Durgun (20), geçen 30 Kasım akşamı evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi de polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ancak genç kız bulunamadı. Balıkçılar, kaybolduktan 4 gün sonra, Antalya'ya 60 kilometre uzaktaki Tekirova Sahili'nde Damla Durgun'un kıyıya vurmuş cesedini buldu. Durgun ailesi, kızlarının cansız bedenini kolundaki dövmeden teşhis etti.Amca Halil Durgun, Damla'nın bacağının kırık, yüzünün de tanınmaz halde olduğunu söyledi. Diğer taraftan yapılan ilk incelemede genç kızın cansız bedeninde "kafa travması" bulgularının olduğu belirlendi. Durgun'un cinayete kurban gitmiş olabileğini düşünen polis geniş çaplı soruşturma başlattı.