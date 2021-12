Danıştay, memurları izleyen uygulamaya ’dur’ dedi

Kamuda görev yapan bir şube müdürü, kurumda çalışan memurları yakından takip etmek için tüm masalara kamera sistemi kurdurdu. Memurların ikili diyalogları ve her hareketini gözlemleyen bu sisteme, memurlar ve kurumda yetkili sendika tepki gösterdi. Memurların özel hayatının takip altına alındığını iddia eden sendika, İdare Mahkemesi de dava açtı.



İDARE MAHKEMESİ, MÜDÜRÜN UYGULAMASINI YERİNDE BULDU



Tarafları dinleyen İdare Mahkemesi, müdürün uygulamasını yerinde buldu. Mahkemeni kararında, kamu hizmeti görevini yapan memur ve diğer kamu görevlilerinin kamuya sunulan bu faaliyeti ifa ettikleri ve bu hizmetin yürütüldüğü binaların kamuya açık olduğunu, bu yerlerde kamu hizmetine özgü olarak çalışma yapıldığına vurgu yapıldı. Kamu hizmetinin sunulduğu yerlerin, hizmet gören memur ve kamu görevlilerinin bu hizmeti vermekle yükümlü idarelerin gözetimi ve denetimi altında olduğuna vurgu yapılan kararda, idarelerin hizmet binalarında, kamu hizmeti ve yararına yönelik olarak gerekli gördükleri önlemleri almakla yetkili ve görevli oldukları anımsatıldı.



DOSYA DANIŞTAY'A TAŞINDI



İdare Mahkemenin hükmü sonrasında karar temyiz edildi. Temyiz isteminin ardından dosya Danıştay 10. Dairesine geldi. Dosyayla ilgili incelemesini tamamlayan daire, müdür tarafından memurların masalarına kona kamera takip sistemini hukuka aykırı buldu.



Danıştay'ın verdiği kararda, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşıp doğrudan çalışan memurların kendisinin ve diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetlerinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmenin gözlenmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu, bu nedenle Mahkeme kararının bozulması gerektiğinin ileri sürüldüğüne değinildi.



"UYGULAMA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİ"



Mahkemeye sunulan görüntülerde kamera açılarının masalarda ve bankolarda çalışan personeli doğrudan gören ve izleyen şekilde olduğu, kamera sisteminin yerleştirildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aştığı belirtilen kararda, "Doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sistemi kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlaşılmıştır. Uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir kanuni dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve bu haliyle yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.